361magazine.com - “Le Porte del Cuore”: un viaggio di emozioni e speranza che ha conquistato il pubblico

Leggi su 361magazine.com

Ideato e condotto da Vittoriana AbateÈ stato un appuntamento intenso e coinvolgente, capace di ispirare e commuovere. Ledel, il programma ideato e condotto da Vittoriana Abate, andato in onda su Rai3 dal 2 marzo, ha lasciato il segno neldegli spettatori. Nell’ultima puntata, andata in domenica 23 marzo, gli ascolti hanno premiato il grande impegno di Vittoriana Abate, ottenendo risultati al di sopra di quelli raggiunti dalla rete nella stessa fascia oraria. Un racconto profondo e toccante che si è inserito nel cammino verso il Giubileo 2025, offrendo uno spazio di riflessione sulle sfide interiori e sulle trasformazioni personali.Il simbolo della Porta Santa ha rappresentato il filo conduttore delle quattro puntate, diventando metafora di rinascita e consapevolezza.«Aprire ledelsignifica accogliere il cambiamento con coraggio e umiltà» aveva spiegato Vittoriana Abate, sottolineando come il programma abbia dato voce a chi ha saputo trasformare il proprio vissuto in un’opportunità di crescita.