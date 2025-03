Lanazione.it - Le Piagge tra storia, marginalità e futuro: la visita guidata che racconta la periferia

Firenze, 25 marzo 2025 – Il primo aprile, dalle 15 alle 17, si svolgerà laal quartiere Leorganizzata dalla Fondazione Architetti Firenze. Punto di ritrovo sarà il Centro Sociale il Pozzo, in piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin n° 2. L’iniziativa si propone di indagare la, le evoluzioni urbanistiche e i progetti culturali e sociali nati in una delle zone più periferiche – e al contempo potenzialmente preziose – della città. Considerate da molti come una “terra di nessuno” negli anni ’80, Lefurono oggetto di un frenetico piano edilizio per rispondere all’emergenza abitativa del periodo. I nuovi edifici, soprannominati “le navi” per la loro particolare forma, sorsero rapidamente in un’area priva dei servizi necessari. Ciononostante, l’architetto Giancarlo De Carlo individuava qui un enorme potenziale, grazie alla vicinanza con il centro di Firenze e alla prossimità con il Parco delle Cascine.