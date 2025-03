Lanazione.it - Le migliori aziende toscane dove lavorare. Quali sono e perché sono state premiate

Firenze, 25 marzo 2025 - In Toscana leche si distinguono nonsolo quelle con risultati economici brillanti, ma soprattutto quelle che vedono i dipendenti come una risorsa fondamentale, non un costo. Ledall’edizione 2025 di "Great Place to Work Italia" dimostrano che il rispetto, l'ascolto, stipendi adeguati, la possibilità di assentarsi quando necessario, il supporto alle famiglie e un senso di inclusionegli elementi chiave per creare un ambiente di lavoro eccellente. Eli Lilly, Var Group, Vianova e Sebia Italiaesempi di come il benessere dei dipendenti possa essere una leva strategica per il successo. Eli Lilly, innovazione e inclusione per il benessere dei dipendenti Quarta in classifica tra lecon oltre mille dipendenti, Eli Lilly si conferma un’eccellenza in termini di sicurezza e inclusione.