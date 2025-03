Iltempo.it - Le "linee rosse" per la pace, l'ex capo del Kgb svela il piano di Putin

Leggi su Iltempo.it

Dodici ore di colloqui tra la delegazione russa e quella americana impegnate a Riad per trovare una soluzione alla crisi ucraina. Ma qual è il punto di caduta dei negoziati? Il presidente russo Vladimir"vuole assolutamente entrare nella storia come 'Il Grande raccoglitore delle terre russe', colui che ha invertito la disgregazione dell'impero avviata nel 1867 con la vendita dell'Alaska agli Usa", dice Evgeny Savostyanov, exdel Kgb di Mosca, considerato "agente straniero" per la sua contrarietà alla guerra in Ucraina. L'Europa "dovrebbe svegliarsi, dice in una intervista al Corriere della Sera in cui rivela quello che a suo avviso è "il secondo obiettivo di": dopo la ricomposizione della vecchia Russia, è "il ritrovamento di ruolo di egemone europeo e globale, perduto con lo scioglimento dell'U.