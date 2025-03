Ilrestodelcarlino.it - Le insicurezze dell’adolescenza: "Siate unici senza avere paura"

L’adolescenza è un periodo complicato, pieno di difficoltà,, dubbi e responsabilità. Molti ragazzi infatti in questo periodo si sentono sbagliati, diversi o strani solo perché hanno idee, pensieri, punti di vista diversi dagli altri. Oppure perché non rientrano nei canoni estetici dettati dalle mode. L’tà è una cosa bellissima e gli adolescenti lo sanno, ma le parole, gli sguardi e i comportamenti dei loro coetanei influenzano molto il loro modo di pensare, vedere il mondo esterno e persino sé stessi. È difficile, soprattutto alla nostra età, non farsi influenzare dalla massa e questo provoca il disagio di molti ragazzi che si sentono diversi e quindi sbagliati. Ma che cosa vuol dire davvero sentirsi sbagliati? È giusto classificarsi nella categoria degli sbagliati solamente perché si è diversi dagli altri? Sul dizionario alla voce "sbagliato" c’è scritto: "Fatto o eseguito male, impostato male, non riuscito, non opportuno, non adatto al momento o alla situazione e basato su una scelta errata".