Le Iene Show anticipazioni e ospiti del 25 marzo

Le, lee glidi martedì 25Martedì 25, in prima serata su Italia 1, ultimo appuntamento con “Le”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gliin studio: Gabry Ponte, Vladimir Luxuria eFabrizio Moro. Nella puntata:Nicolò De Devitiis ha trascorso con Shiva le prime ore di libertà, dopo che martedì scorso il tribunale gli ha ridotto la pena e revocato gli arresti domiciliari. Lo scorso luglio, il rapper era stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo d’armi e ricettazione. Insieme festeggeranno la ritrovata libertà facendo le cose che più sono mancate a Shiva in questi due anni di detenzione: andare al cinema ed esibirsi dal vivo, un ritorno sul palco che riserverà un momento inatteso e significativo.