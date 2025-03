Bergamonews.it - ‘Le Faremo Sapere’ trionfa al Cortinametraggio: un successo doppio per Settima Arte e Oriocenter

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima volta nella sua storia, ilFestival conquista due prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale: il cortometraggio ‘Leha vinto il premio ANPIT e il premio Groenlandia FILM al, il più importante Festival di Corti in Italia. Un risultato straordinario che conferma l’eccellenza del progetto educational nato nel 2019, promosso dae gestito da Edoomark, volto a coinvolgere i giovani studenti delle scuole superiori nella creazione di un cortometraggio.Il progetto ha visto la pcipazione di dieci studenti che, insieme alla casa di produzione cinematografica Oki Doki Film, hanno realizzato il cortometraggio con la regia di Beppe Tufarulo e con protagonisti Giorgio Marchesi e Antonia Fotaras.Il cortometraggio ‘Leha portato con orgoglio sul grande schermo del prestigiosola storia di un giovane alle prese con un colloquio di lavoro raccontato in chiave satirica.