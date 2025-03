Ilfattoquotidiano.it - “Le donne vogliono o una cena gratis o solo sesso. Sono l’uomo più amato (e cercato) sull’app di incontri Hinge, ma sono ancora single”: lo sfogo di Alex Puxley

Ha 32 anni, ha un buon lavoro (fa il consulente tecnologico), è bello e palestrato eppure. Nonostante sia “più apprezzatodi” per numero di like e contatti,si lamenta. “singole nonostante tutto”, ha affermato.Eppure, per sua stessa ammissione, dice di ricevere “fino a 40 messaggi al giorno dainteressate e di aver avuto oltre 1.500 likenell’ultimo anno. Nonuscita con nessuna e non perché io sia selettivo, ma voglioincontrare qualcuna che sia veramente interessata a conoscermi.l’uniconel mio gruppo di amici, quindi non usciamo più così tanto per incontrare ragazze. Vorrei che saltasse fuori qualcuna che voglia uscire con me per reale interesse”.E: “Ho la sensazione che molti di loro mi contattino per le ragioni sbagliate, magariper uno qualcosa di superficiale.