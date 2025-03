Formiche.net - Le chat dell’Atlantic e la nuova America che l’Europa non capisce. Scrive Arditti

Leggi su Formiche.net

“Il 3% del commercio statunitense passa attraverso Suez. Il 40% del commercio europeo lo fa. C’è un rischio reale che il pubblico non capisca questo o perché sia necessario. La ragione più forte per farlo è, come ha detto Potus il presidente, inviare un messaggio?” – così il vicepresidente degli Stati Uniti nell’ormai celebre conversazione viafinita per errore nelle mani del direttore di The Atlantic.Il ministro Hegseth risponde, dicendo: “VP: Condivido pienamente il tuo odio per i parassiti europei. È PATETICO. Ma Mike ha ragione, siamo gli unici sul pianeta (dalla nostra parte del libro mastro) che possono farlo. Nessun altro si avvicina nemmeno?”.“Odio salvare di nuovo”, commenta Vance.Ora, queste parole hanno raccolto in Europa (molto anche in Italia) reazioni tra lo stizzito e l’indignato.