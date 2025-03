Amica.it - Le campagne pubblicitarie realizzate con l’AI sono il futuro della moda?

Dal marketing al design, il dibattito è aperto: l’Intelligenza Artificiale può rivelarsi uno strumento utile per la? Tra i contenuti social più popolari a tema AI, cii post di Sybille de Saint Louvent.Ogni giorno la creator realizza con l’AIfittizie per noti brand die le pubblica sulla sua pagina Instagram da oltre 50.000 follower. Con una visione fresca, Sybille mescola realtà e immaginazione in progetti che stupiscono dal punto di vista grafico. Il suo lavoro comprende sia foto che video. Le immagini generate dall’intelligenza artificiale di Sybille rappresentano un potenzialeper il marketing offrendo un approccio alternativo che, quantomeno, cattura l’attenzione. La sua grande abilità, nel combinare arte e tecnologia, le ha permesso di creare progetti accattivanti.