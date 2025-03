Linkiesta.it - Le bugie di Witkoff e i nasi italiani anestetizzati alla putrefazione dell’America

Conversando con Tucker Carlson, che un anno fa aveva intervistato Vladimir Putin per fargli dire che l’Ucraina è una Russia che nega sé stessa e non è in ogni caso uno Stato legittimo, il cosiddetto negoziatore della Casa Bianca, Steveha rilanciato i contenuti più caratteristici della propaganda russa, allegando attestati di stima e di rispetto per il Capo del Cremlino, persona molto intelligente, per niente cattiva e colma di devozione umana e religiosa: ha pregato per Donald Trump e gli ha regalato un ritratto commissionato al migliore artista russo.Nell’occasione,ha tenuto a fare sapere di credere fermamente che Putin si accontenterà delle regioni che ha «riconquistato» e che, anche se l’Ucraina è un «falso Paese», non sarà ulteriormente aggredita dRussia, dopo avere ceduto a Putin quello che d’altra parte era già suo.