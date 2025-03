Ilgiorno.it - Le 24 famiglie sospese di Usmate Velate: “Siamo vittime del cantiere sequestrato”

– Bisognerà attendere tre mesi per l’epilogo giudiziario sulla presunta corruzione urbanistica a. Ieri la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Silvia Pansini, dopo avere ascoltato le arringhe degli avvocati che difendono le società coinvolte nella vicenda e le repliche del pm della Procura di Monza Carlo Cinque, ha rinviato al 20 giugno per la sentenza sui 10 imputati a vario titolo per corruzione e reati tributari. Insieme a loro attendono anche i 24 promissari acquirenti degli appartamenti del complesso residenziale Verde Manara di via Villaggio dei Pini arealizzati dal costruttore Alberto Riva, il cuiè stato posto sotto sequestro perché ritenuto una lottizzazione abusiva e ora rischia la confisca. Costoro si sono costituiti parti civili insieme anche al Comune, che però non è responsabile civile nei loro confronti.