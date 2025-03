Quotidiano.net - Lavrov, attacco a Starmer e Macron: “Peacekeeper europei? Sognatori dimostrano incompetenza”

Leggi su Quotidiano.net

Mosca, 25 marzo 2025 - La pace sembra molto lontana. E Mosca attacca senza mezze misure l’Europa. "Questistanno dimostrando la loro totalepolitica ogni giorno che passa", ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei, commentando l'idea di forze europee di "peacekeeping" in Ucraina. A riportare l’affondo è la Tass, secondo cuisi riferiva al premier britannico Keire al presidente francese Emmanuel. Domani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà a cena proprio all’Eliseo. I Paesicontraddicono l’amministrazione Trump I paesicontraddicono direttamente la posizione dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che parla di parametri preliminari per risolvere il conflitto in Ucraina, secondo l'opinione espressa oggi da