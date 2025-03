Lanotiziagiornale.it - Lavoro, nessuno peggio di noi: i dipendenti italiani sono i più stressati in Europa

Leggi su Lanotiziagiornale.it

dei lavoratori, chequelli piùa livello europeo. È ben il 63,3% dei lavoratoria considerare il propriomentalmente impegnativo o stressante, contro un dato al 55,9% per la media europea. La ricerca Hr & payroll pulse di Sd Worx ha riguardato 16 Paesi europei, considerando 5.625 responsabili delle risorse umane e 16mila.Ciò che emerge dall’analisi è che solo sei lavoratori su dieci in Italia si dichiarano “mediamente soddisfatti” del proprio(60,6%). E solamente il 49,7% si sente invece coinvolto dalla propria società, contro una media europea superiore al 63%, come sottolinea la direttrice comunicazione di Sd Worx Italy, Alessandra Colao.I lavoratorii piùin UeIl rapporto evidenzia quindi un altro grande problema del mondo del, oltre a quello dei salari chepraticamente fermi.