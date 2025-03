Zon.it - Lavori sulla rete ferroviaria tra Battipaglia, Potenza e Taranto: modifiche alla circolazione e collegamenti sostitutivi

Come riportato dal quotidiano La Città, laItaliana ha annunciato importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico su due tratte strategiche del Sud Italia. Isi svolgeranno dall’1 aprile al 30 giugnotrattae dal 22 aprile al 31 maggio lungo la linea.Questi interventi, in continuità con quelli già eseguiti nei mesi scorsi, sono finalizzati a migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura, aumentare la capacità dellae favorire una maggiore puntualità dei treni, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza aultimati.La trattatrattasi interverrà con il rinnovo dell’armamento ferroviario tramite il sistema innovativo Fast System Overail, l’aumento della velocità sugli itinerari deviati da 30 a 60 km/h, e la creazione delle condizioni per permettere movimenti simultanei negli impianti.