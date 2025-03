Pordenonetoday.it - Lavori sul ponte ad Azzano Decimo: deviazioni e chiusure sulla strada regionale 60

Leggi su Pordenonetoday.it

al via lunedì 31 marzo per il rifacimento di unlungo la60 che dalla località 'Cinque Strade', nel Comune di, conduce verso la frazione di Cimpello di Fiume Veneto. L'intervento, per un importo complessivo di 600mila euro, rientra nel Piano ponti di.