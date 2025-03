Salernotoday.it - Lavori in via San Leonardo: scatta la sospensione idrica

Leggi su Salernotoday.it

Disagi in vista per diverse famiglie della zona orientale di Salerno. Per eseguireprogrammati sulla retein via Sanincrocio Largo Città di Ippocrate (altezza ingresso ospedale San Giovani di Dio e Ruggi d'Aragona), relativi aiper “la riduzione delle perdite nelle.