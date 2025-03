Brindisireport.it - L’autismo si fa impresa: la ministra Locatelli in visita al laboratorio di pasta fresca

Leggi su Brindisireport.it

OSTUNI - "Questo progetto dimostra come sia possibile trasformare una sfida in un'opportunità concreta di inclusione lavorativa. È un modello virtuoso che merita di essere replicato". Così il ministro per le Disabilità, Alessandra, ha commentato ladi oggi, martedì 25 marzo, al.