Sport.quotidiano.net - Lautaro Martinez: “Contro il Milan il gol più importante della mia carriera”

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 25 marzo 2025 – Non è facile scegliere tra più di 200 reti segnate, ma a, centravanti dell'Inter, è stato chiesto di eleggere il gol piùsuada calciatore. L'argentino non ha avuto dubbi, e la scelta è ricaduta sulla rete nella semifinale di ritornoChampions League del 2022-23il. In quella stagione, i nerazzurri sono partiti nel girone con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Nonostante fosse uno dei gruppi più impegnativi di tutta la competizione, la squadra di Inzaghi è riuscita a qualificarsi come seconda alle spalle dei bavaresi, lasciandosi dietro sia il Barça che la squadra ceca. Agli ottavi di finale, i nerazzurri hanno avuto la meglio sul Porto, e nei quarti hanno eliminato il Benfica, per poi arrivare in semifinaleil