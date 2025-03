Isaechia.it - Laura Cremaschi replica agli hater e spiega perché le sue labbra appaiono ‘strane’: “Non è un effetto voluto ma…”

ha condiviso un lungo sfogo sui social in seguito alle molteplici critiche che spesso riceve sotto i suoi post.Il volto noto del game show di Canale 5, Avanti un Altro, ha risposto a tono ad alcune offese e commenti tenti che alcuni utenti le scrivono sui social in riferimento alle suerifatte.Ecco come ha esordito:Guardate questi messaggi: “Che caz*o hai fatto alle abbra, cheche ha questa”, “Si è rovinata”, “Gli anni passano”. Soi sotto alcuni reel e senza alcuna sensibilità mi è stato detto tutto questo.Voglio dire una cosa: quando ero molto giovane ho fatto delle punturine alle. Purtroppo non mi sono affidata alla persona giusta e mi è stato iniettato un materiale non riassorbile, probabilmente silicone. Con il tempo si è spostato, si è modificato e oggi mi porto addosso le conseguenze.