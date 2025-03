Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ parla delle conseguenze del silicone sulle sue labbra

, showgirl di 38 anni e protagonista del programma televisivo “Avanti un altro”, ha deciso di rispondere in modo deciso e chiaro alle critiche ricevute riguardo al suo aspetto fisico. La, che è laureata in Scienze e tecniche psicologiche e sta completando il suo percorso di studi con una magistrale, ha affrontato la questionesue, spesso oggetto di commenti negativi sui social media.La verità dietro leNel corso di un’intervista, la 38enne ha spiegato che le suenon sono semplicemente il risultato di un “capriccio estetico“. Infatti, ha rivelato che il problema è legato a un intervento di estetica mal eseguito, in cui le è stato iniettato un materiale non riassorbibile, probabilmente. “Ilsi è spostato, porto addosso le”, ha affermato, chiarendo che le critiche ricevute non tengono conto della sua storia personale.