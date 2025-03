Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’: le sue labbra grandi non sono solo un capriccio estetico

, la showgirl di 38 anni nota per la sua partecipazione al programma televisivo “Avanti un altro”, ha deciso di rispondere in modo deciso e definitivo ai numerosi messaggi critici che ha ricevuto nel tempo. Laureata in Psicologia e attualmente in fase di completamento della Magistrale, laha voluto chiarire la questione delle sue, che molti hanno giudicato come un semplice ““. La dichiarazione diNella sua dichiarazione, la showgirl ha spiegato che il problema non è di natura superficiale, ma è legato a un interventomal eseguito. “Il silicone si è spostato, porto addosso le conseguenze”, ha affermato, rivelando che le suenonil risultato di una scelta recente, ma di un intervento effettuato molti anni fa. I commenti ricevutiha condiviso alcuni dei commenti ricevuti, che spaziano da insulti diretti a osservazioni più sarcastiche: “Che caz*o hai fatto alle?; Cheha questa?; Si è rovinata facendosi fare le?”.