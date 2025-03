Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ chiarisce le ragioni delle sue labbra voluminose

, showgirl di 38 anni nota per la sua partecipazione al programma televisivo “Avanti un altro”, ha recentemente affrontato una serie di commenti critici riguardanti il suo aspetto fisico, in particolare le sue. Laureata in Scienze e tecniche psicologiche, laha deciso di rispondere in modo diretto e chiaro a queste osservazioni, che ha definito come cattiveria.Intervento mal gestitoNel corso di un’intervista,ha spiegato che le suenon sono il risultato di un capriccio estetico, ma piuttosto il risultato di un intervento mal gestito. “Il silicone si è spostato, porto addosso le conseguenze”, ha dichiarato, mettendo in evidenza il fatto che, da giovane, si era sottoposta ainiezioni di filler non riassorbibile, probabilmente silicone, da parte di un professionista non qualificato.