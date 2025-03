Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ chiarisce le ragioni delle sue labbra piene

Leggi su Velvetgossip.it

, showgirl di 38 anni e laureata in Psicologia, ha deciso di rispondere in modo deciso ai numerosi messaggi critici ricevuti riguardo al suo aspetto. La nota protagonista del programma televisivo “Avanti un altro” ha condiviso la sua esperienza con le sue, chiarendo che le grandi dimensioni non sono frutto di un semplice “capriccio estetico”, ma piuttosto il risultato di scelte passate sbagliate.Rivelazioni sul siliconeLaha rivelato di aver subitoiniezioni di silicone in gioventù, affermando: “Il silicone si è spostato, porto addosso le conseguenze”. Queste parole sono state pronunciate in risposta a commenti offensivi ricevuti sui social media, dove alcuni utenti hanno espresso giudizi pesanti e insensibili sul suo aspetto. Tra i messaggi citati daci sono frasi come: “Cheha questa?” e “Si è rovinata facendosi fare le?”.