Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ chiarisce le conseguenze del silicone sulle sue labbra

, 38enne showgirl di “Avanti un altro”, ha deciso di rispondere in modo deciso ai commenti critici che riceve sui social. Laureata in Scienze e tecniche psicologiche e prossima alla laurea magistrale, laha voluto chiarire che le sue, spesso oggetto di discussione, non sono frutto di un semplice “capriccio estetico”, ma portano con sé una storia complessa e dolorosa.La veritàdiLa showgirl ha rivelato che il materiale utilizzato per le sue, unnon riassorbibile, è stato iniettato in modo errato da un professionista non qualificato. “Ilsi è spostato, porto addosso le“, ha affermato, sottolineando il suo desiderio di affrontare le critiche con sincerità. I messaggi che ha ricevuto sono stati duri e privi di empatia, spaziando da domande provocatorie a insulti diretti, come “Cheha questa?” e “Si è rovinata facendosi fare le?”.