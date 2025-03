Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ chiarisce le conseguenze del silicone alle labbra

, showgirl di 38 anni, ha deciso di rispondere in modo diretto e chiaro ai messaggi critici che ha ricevuto nel corso della sua carriera. La protagonista del programma televisivo “Avanti un altro” ha una formazione accademica in Scienze e tecniche psicologiche, come la sua amica Claudia Ruggeri, e sta per concludere il suo percorso di studi con la laurea magistrale. In un recente intervento, laha voluto chiarire che le sue, spesso oggetto di critiche, non sono frutto di un semplice “capriccio estetico”. La verità sullediLa showgirl ha rivelato che le suegrandi sono il risultato di un intervento non riuscito, spiegando: “Ilsi è spostato, porto addosso le”. Questo commento è emerso in risposta a una serie di messaggi ricevuti, nei quali gli utenti esprimono giudizi spietati riguardo al suo aspetto.