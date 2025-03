Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ chiarisce il suo intervento al silicone sulle labbra

, showgirl di 38 anni e protagonista del programma “Avanti un altro”, ha deciso di rispondere in modo diretto ai messaggi critici ricevuti sui social network. Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, lasta completando il suo percorso di studi con la Magistrale e ha voluto chiarire una volta per tutte la questione legata al suo aspetto fisico, in particolare alle sue, che sono state oggetto di commenti negativi.Dichiarazioni diNella sua dichiarazione,ha sottolineato che le suenon sono il risultato di un semplice “capriccio estetico”, ma piuttosto delle conseguenze di unestetico mal gestito. “Ilsi è spostato, porto addosso le conseguenze”, ha spiegato, evidenziando come la scelta di sottoporsi a trattamenti estetici in giovane età, senza l’adeguata consulenza, possa portare a risultati indesiderati.