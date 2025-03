Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ chiarisce: il silicone non è un capriccio estetico

, showgirl di 38 anni e protagonista del programma televisivo “Avanti un altro”, ha deciso di rispondere in modo deciso alle critiche ricevute riguardo al suo aspetto fisico. Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, laha voluto chiarire che le sue labbra, spesso oggetto di commenti negativi, non sono frutto di un “”, ma di un intervento che ha avuto conseguenze nel tempo. Risposta alle criticheLa showgirl ha condiviso la sua esperienza attraverso i social, dove ha citato alcuni dei messaggi offensivi che ha ricevuto: “Che caz*o hai fatto alle labbra?; Che labbra ha questa?; Si è rovinata facendosi fare le labbra?”. Queste frasi, estratte da vari reel, evidenziano la mancanza di sensibilità di alcune persone nei confronti della sua storia personale.