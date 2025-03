Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ chiarisce il significato delle sue labbra voluminose

Leggi su Velvetgossip.it

, 38enne showgirl nota per la sua partecipazione a “Avanti un altro”, ha deciso di rispondere in modo deciso alle critiche che riceve riguardo al suo aspetto fisico. Laureata in Scienze e tecniche psicologiche, laha condiviso la sua esperienza per chiarire che le sue, spesso oggetto di commenti negativi, non sono frutto di un capriccio estetico, ma piuttosto il risultato di scelte passate.Rivelazioni sulleLa showgirl ha rivelato che le suesono state sottoposte a trattamenti che non sono stati eseguiti da professionisti competenti. “Il silicone si è spostato, porto addosso le conseguenze”, ha dichiarato, sottolineando come la sua situazione attuale sia il risultato di un intervento mal effettuato. Laha voluto portare alla luce l’argomento, evidenziando la cattiveria e la superficialità di alcune critiche ricevute, come quelle riportate da commenti su diversi reel social.