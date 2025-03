Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ chiarisce il significato delle sue labbra piene

, la showgirl 38enne protagonista del programma televisivo “Avanti un altro”, ha deciso di rispondere in modo diretto e chiaro ai numerosi messaggi critici che riceve sui social media riguardo al suo aspetto fisico. Laureata in Scienze e tecniche psicologiche, laha recentemente affrontato la questionesue, che sono state oggetto di commenti negativi. La verità sullediIn un post pubblicato il 5 marzo 2025,ha chiarito che le suenon sono il risultato di un “capriccio estetico”, ma piuttostoconseguenze di un intervento non riuscito. La showgirl ha rivelato: “Il silicone si è spostato, porto addosso le conseguenze”. Questo commento arriva dopo che ha ricevuto una serie di critiche sui social, dove alcuni utenti hanno espresso giudizi affrettati e senza sensibilità.