Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ chiarisce il significato delle sue labbra piene

Leggi su Velvetgossip.it

, la 38enne showgirl di “Avanti un altro”, ha recentemente deciso di rispondere in modo deciso ai messaggi critici che riceve riguardo al suo aspetto fisico. Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, lasi trova attualmente in fase di completamento del suo percorso di studi magistrali. Con una chiara intenzione di affrontare le ingiurie ricevute, ha svelato che le sue, oggetto di tanto dibattito, non sono frutto di un semplice “capriccio estetico”.La risposta alle criticheLa showgirl ha dichiarato: “Il silicone si è spostato, porto addosso le conseguenze”. Queste parole, pronunciate con franchezza, evidenziano la sua volontà di chiarire una situazione che ha generato malintesi e critiche.ha voluto mostrare alcuni dei messaggi ricevuti, nei quali si leggevai come: “Che caz*o hai fatto alle?” e “Gli anni passano, eh?”.