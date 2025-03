Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ chiarisce il motivo delle sue labbra piene

, showgirl di 38 anni nota per la sua partecipazione al programma televisivo “Avanti un altro”, ha deciso di rispondere in modo definitivo alle critiche ricevute sui social media riguardo al suo aspetto fisico. Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, laha recentemente affrontato le osservazioni negative riguardanti le sue, chiarendo che non si tratta di un semplice “capriccio estetico”. La showgirl ha spiegato che le suesono il risultato di un intervento passato che ha avuto conseguenze indesiderate.La risposta alle criticheLaha condiviso con i suoi follower il suo vissuto, affermando: “Il silicone si è spostato, porto addosso le conseguenze”. In un video, ha mostrato alcuni dei messaggi ricevuti, nei quali le veniva chiesto cosa avesse fatto allee venivano espressi giudizi severi sul suo aspetto.