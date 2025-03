Velvetgossip.it - Laura Cremaschi di ‘Avanti un Altro’ chiarisce il motivo delle sue labbra grandi

, 38enne showgirl di “Avanti un altro”, ha deciso di rispondere in modo deciso ai numerosi messaggi critici che ha ricevuto riguardo al suo aspetto. Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, laha recentemente affrontato la questionesue, che non considera un semplice “capriccio estetico“. La showgirl ha spiegato che le suepiene sono il risultato di un intervento estetico mal eseguito, chiarendo: “Il silicone si è spostato, porto addosso le conseguenze”.Reazioni ai commenti negativiDurante un video pubblicato sui social,ha mostrato alcuni dei commenti ricevuti, tra cui frasi come “Che caz*o hai fatto alle?” e “Si è rovinata facendosi fare le?”. La showgirl ha espresso la sua frustrazione per l’assenza di sensibilità in tali osservazioni, sottolineando che si tratta di commenti che colpiscono profondamente.