L'assalto al pub degli avversari. Sarà dibattimento per otto ultrà

VOGHERA (Pavia)Dovranno affrontare ilglidel Pavia Calcio imputati per danneggiamento e lesioni. Lo ha deciso ieri il giudice Giulia Eleonora Aresini del Tribunale di Pavia, al termine dell’udienza predibattimentale, istituto volto proprio a stabilire, quando non è prevista l’udienza preliminare, se il percorso processuale debba continuare o concludersi. Ilsi aprirà l’8 maggio con il giudice Carlo Pasta. I reati contestati, secondo gli inquirenti, si sarebbero verificati nel contesto dela un pub di Voghera il 3 aprile 2023. Secondo la ricostruzione dell’accaduto stabilita dalla Procura, quel giorno si era giocata una partita di calcio tra la formazione pavese e quella vogherese. Alla fine avevano vinto gli atleti iriensi per uno a zero. Conclusa la partita, la sera, gli, che erano legati alla formazione dell’epoca del Pavia Calcio, si sarebbero presentati nel pub a Voghera, fuori dal quale era appesa una bandiera della squadra locale.