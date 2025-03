Anteprima24.it - L’ascensore non funziona, sacerdote disabile e ammalato prigioniero in casa: “Aiutatemi”

Tempo di lettura: 2 minuti“, devo sottopormi alle cure ma sono bloccato nel mio appartamento”. È l’appello disperato, che fa dal suo letto didove è bloccato ormai da mesi, ile padre vocazionista cilentano di 86 anni, Padre Michele Vassallo, che vive al secondo piano di un palazzo di Eboli. Il motivo? “che è stato aggiustato ed installato nel palazzo circa un mese fa non ènte perché non è stato fatto il collaudo – spiega il, che aggiunge – non si conoscono i tempi entro i quali verrà fatto il collaudo da parte della ditta installatrice e nel frattempo, io non posso più camminare perché a causa di una grave malattia invalidante vivo da mesi tra il letto e la sedia a rotelle”.Bloccato indel suo stesso appartamento, ilvocazionista originario di Pollica e residente da anni nella Piana del Sele, guida spirituale di riferimento della Chiesa cattolica e conosciuto in tutto il mondo per la sua opera di evangelizzazione e per la sua presidenza, ora vicepresidenza, a capo dell’associazione internazionale Rinnovamento Carismatico Servi di Cristo Vivo di Diritto Pontificio, chiede l’intervento dei servizi sociali.