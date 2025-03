L'articolo di Slay News non conferma la bufala del WEF "contrario alla coltivazione di ortaggi in casa"

Leggi su Open.online

Torna in auge una vecchia, in versione «rinnovata», già smentita da Open Fact-checking il 16 ottobre 2024: il World Economic Forum (WEF) avrebbe chiesto di vietare ladie altri alimenti in. La falsa notizia è stata rilanciata dal sitoin un articolo datato 16 marzo 2025, che riporta le stesse affermazioni infondate, ma aggiunge un nuovo elementonarrazione.Per chi ha fretta:E’ tornata a circolare lasecondo cui il World Economic Forum (WEF) vorrebbe vietare ladie altri alimenti inper raggiungere gli obiettivi Net Zero.La falsa notizia è stata rilanciata dal sito, citando un presunto studio già smentito nel 2024.Non esiste alcun documento ufficiale del WEF che proponga o sostenga un divieto simile; la novità di questa versione è il collegamento fuorviante alle C40 Cities, una coalizione di città impegnate nella riduzione delle emissioni, le cui proposte non prevedono alcun obbligo o restrizione sull’autoproduzione alimentare.