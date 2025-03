Tarantinitime.it - L’Arma dei Carabinieri incontra nonni e nipoti alla scuola “Aldo Moro” per insegnare come difendersi dalle truffe

Tarantini Time QuotidianoUna mattinata diversa, quella di lunedì 24 marzo, per i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo “” di Carosino: hanno avuto la possibilità di ascoltare, accanto ai lorodeiaffronta e contrasta l’odioso fenomeno delle. Il Comandante della Compagniadi Martina Franca, Capitano Silvana Fabbricatore, accompagnata dal Comandante della Stazione di San Giorgio Jonico, Luogotenente Giancarlo Inguscio, ha “chiamato a raccolta” i parenti di quegli studenti che aveva giàto per discutere di altri temi di delicatissima attualità (bullismo, cyberbullismo): proprio in occasione della prima conferenza infatti, alcuni degli studenti, a margine dell’incontro, avevano riferito all’Ufficiale di alcune “chiamate sospette” giunte all’indirizzo dei propri, chiedendo al Capitano se si trattasse diagire in tal senso.