Ilfoglio.it - L'arazzo di Bayeux torna (quasi) completo. Lezioni di propaganda normanna

"Lance saranno scosse! Scudi saranno frantumati! Un giorno di spade! Un giorno rosso, prima che sorga il sole!". Non sono parole che ha pronunciato Guglielmo il Conquistatore prima della battaglia di Hastings, bensì il re Theoden nel “Signore degli anelli”. Ma se volete immaginare la carica dei cavalieri di Rohan a prescindere dalla pur maestosa resa cinematografica di Peter Jackson, potete farvi ispirare dall’di. Lo stesso Tolkien probabilmente aveva in mente i normanni mentre scriveva dei Rohirrim, popolo fantastico venuto dal nord, esperto nella guerra a cavallo, conquistatore di genti minori. Oggi l’, che racconta l’impresa del duca di Normandia Guglielmo per accaparrarsi la corona d’Inghilterra nel 1066, viene reintegrato di un suo frammento. Era stato sottratto dai nazisti nel 1941, nella Francia occupata, quando le SS avevano incaricato l’archeologo Karl Schlabow di nuove misurazioni dell’opera.