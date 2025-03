Dayitalianews.com - L’Aquila, litiga col fratello e lo investe con l’auto: arrestato per omicidio

Hato con ile lo ha speronato violentemente con, causandone la morte. Protagonista un 55enne,dai carabinieri con l’accusa divolontario, in flagranza di reatoL’incidente è avvenuto nel tardo mattino, in Via Peltuinum, a. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, un uomo di 55 anni, dopo aver perseguitato ilcon una mazza, lo avrebbe travolto intenzionalmente con, cercando successivamente di scappare. A bloccarlo sono stati i carabinieri, allertati da alcuni testimoni.Il 55enne è statoin flagranza di reato con l’accusa divolontario. Purtroppo, per ildi 60 anni non c’è stato nulla da fare.L'articolocole loconperproviene da Dayitalianews.