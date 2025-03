Thesocialpost.it - L’Aquila, lite tra fratelli finisce in tragedia: 55enne arrestato per omicidio

Un violento litigio trasi è trasformato in un dramma a, dove unè statodai carabinieri con l’accusa divolontario. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe inseguito il fratello 60enne con una mazza, per poi speronarlo violentemente con l’auto, causandone la morte.L’inseguimento e lo schiantoL’episodio si è consumato nei pressi dell’incrocio con via Antica Arischia, dove le due vetture, una Panda gialla e una Volkswagen bianca, si sarebbero scontrate. Secondo i testimoni, ilavrebbe inseguito la vittima prima a piedi, armato di mazza, e poi con la macchina, finendo per investirlo in un atto che appare premeditato.Dopo lo schianto, il presunto aggressore avrebbe tentato la fuga, ma è stato rapidamente bloccato dai carabinieri, intervenuti sul posto grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini.