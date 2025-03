Lapresse.it - L’Aquila, insegue il fratello in auto e lo uccide

Leggi su Lapresse.it

Prima ha rincorso ilcon un bastone e poi lo ha investito e ucciso con l’mobile. La lite, degenerata in omicidio, è avvenuta a, in Via Peltuinum, in contrada Pettino. I carabinieri hanno arrestato poco dopo l’uomo di 55 anni, di nome Davide Lanciani, con l’accusa di omicidio volontario.La vittima, Stefano Lanciani, è morto subito dopo il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore. Le indagini sono coordinate dalla procura della Repubblica de