L’appello del sindaco Biancani | Se avete notizie di Paolini chiamate le forze dell' ordine

Pesaro, 25 marzo 2025 - “Non abbiate paura. Chiunque abbia’uomo, l’abbia visto da qualche parte per l’ultima volta o, magari, gli abbia dato un passaggio, si confronti con leperché in questa fase ogni pista è percorribile”: sono le parole usate daldi Pesaro, Andrea, che ieri mattina si è recato in stradaa Blilla per confrontarsi assieme ai Vigili del Fuoco sulla scomparsa di Gianfranco, l’uomo di 82 anni che da venerdì mattina è sparito dalla sua abitazione a Villa Ceccolini. Del caso si è occupato anche ‘Chi l’ha visto?’. Assieme aanche Lorenzo, figlio’uomo scomparso, e l’ispettore del Corpo dei Vigili del Fuoco Federico Bianchetti: “Sono ore drammatiche e difficili, come amministrazione comunale abbiamo voluto dare il massimo supporto e vicinanza alla famiglia di Gianfranco, con la speranza di poterlo riabbracciare presto” ha dettodurante la visita.