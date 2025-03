Gamberorosso.it - L’antico pane pugliese che sfamava i contadini al lavoro nei campi

Nella Puglia di una volta, quella erede dei costumi della Magna Grecia, quella della enorme biodiversità dei pani e dei grani, ilera un alimento completo, che doveva sfamare famiglie e lavoratori. A volte erae companatico insieme, serviva pure da recipiente di cibi e condimenti (lo vediamo in ricette antiche sopravvissute all’omologazione dei nostri tempi, come alcune versioni del pancotto) e doveva durare nei trasferimenti suie sulle strade della transumanza. Questo spiega l’affezione per i grandi formati - si pensi alle enormi pagnotte deldi Altamura o di Laterza - e spiega anche l’origine di un prodotto particolare come il pizzo leccese (anche detto salentino).Il pizzo lecceseA dispetto del nome, questa tipologia dinon si trova solo a Lecce, ma è tipico della zona meridionale della Puglia, quella del “tacco”, il pizzo è una pagnotta di grano duro, di formato piccolo, ma dal peso specifico notevole.