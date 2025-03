Ilfoglio.it - L’antesignano del wokismo è sempre il proibizionismo

La cosiddetta cultura woke ha una lunga antesignana nella, chiamiamola così, cultura del. La concezione del mondo per cui quello che non è vietato è obbligatorio, e viceversa: quello che non è obbligatorio è SEVERAMENTE vietato. Nel suo punto culminante vieta alle persone di morire a modo proprio, cioè altrimenti, nei casi più fortunati, che precipitandosi da un ottavo piano. E, giù per li rami, proibisce alle persone di vivere a modo proprio, anche quando le persone si prendano delle libertà che non feriscano in alcun modo le libertà altrui. Ora un ministero in vena di carnevalate, forse incoraggiato – se ce ne fosse bisogno – dalle proscrizioni lessicali dell’Amministrazione Trump, ha statuito che “l’uso di segni grafici non conformi, come l’asterisco (*) e lo schwa, è in contrasto con le norme linguistiche e rischia di compromettere la chiarezza e l’uniformità della comunicazione istituzionale”.