Oasport.it - L’analisi dei mondiali indoor di atletica a Nanchino del ct Antonio La Torre

Leggi su Oasport.it

Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone, ospiteLaLa squadra azzurra ritorna dalla spedizione cinese deial coperto con due medaglie d’oro e una d’argento, quasi il massimo ipotizzabile alla vigilia, con ancora una volta la conferma di un movimento in salute e in crescita come sottolineato dal responsabile tecnico della nazionale che, in maniera sempre molto pragmatica, vuole subito guardare anche avanti per provare a fare ancora meglio senza però dare nulla di scontato. Con lui parleremo sia dell’evento appena concluso, ma pure degli europei di Apeldoorn, oltre che dei tanti giovanissimi che si sono messi in luce negli ultimi mesi a dimostrazione del fatto che il futuro può essere realmente più roseo, ma naturalmente anche delle sue aspettative per una stagione all’aperto molto lunga e intensa che culminerà con idi Tokyo a settembre.