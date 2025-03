361magazine.com - “L’amore, in teoria”: tutto quello da sapere sul film con Nicolas Maupas

In arrivo nelle sale il 24 aprileÈ stato rivelato nelle ultime ore il poster ufficiale di, in, il nuovodi Luca Lucini, con protagonista, in arrivo nelle sale dal 24 aprile 2025.che studiamo nei libri,analizzato dai filosofi e spiegato sui banchi di scuola, sembra chiaro e razionale, almeno in. Ma nella vita reale sfugge a ogni regola, è caotico, imprevedibile e travolgente. Ed è proprio questo che racconta, in: il percorso di Leone (), un ragazzo che, per la prima volta, si scontra con le contraddizioni del sentimento più raccontato di sempre.Prodotto da Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Netflix, ilvanta un cast d’eccezione: accanto a, troviamo Martina Gatti, Caterina De Angelis, Francesco Colella e la partecipazione straordinaria di Francesco Salvi.