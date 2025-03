Quotidiano.net - L’alternativa che non c’è. Troppe divisioni a sinistra. Pd nella morsa M5s-centro

"Come no! Abbiamo già la lista del governo ombra", ironizza un parlamentare di provata fede Pd dalla prima ora. Per quanto la segretaria dem Elly Schlein vada ripetendo che "il governo è allo sbando", stigmatizzandone lesoprattutto in campo internazionale, un’alternativa delle opposizioni diper il momento non è davvero alle viste, nonostante si sia ormai alla vigilia del giro di boa di legislatura. Il che, piuttosto, comincia a preoccupare chi vorrebbe provare a contendere l’ufficio di Palazzo Chigi dove Giorgia Meloni rimane ben acquartierata. L’interpretazione prevalente è che la segretaria dem "mette giustamente in evidenza le difficoltà del governo, che sono reali, ma la seconda parte, quella che dovrebbe profilare perciò un’alternativa di governo per il momento è del tutto assente", come spiegano dal Senato.