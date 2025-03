Lopinionista.it - L’alternanza tra leggerezza e profondità dell’Espressionismo Astratto di Mari Knuuttila

Spesso la vita quotidiana induce a percorrere binari che non sono completamente compatibili con la piena essenza di un’interiorità sfaccettata e complessa che ha bisogno di un apporto più metodico e razionale tanto quanto di un altro impulsivo e privo di schemi; altrettanto di frequente, in questo caso, può emergere una vena artistica che consente di esprimere il lato meno sottoposto al controllo logico, quella parte del sé incapace di non lasciarsi andare a una dimensione istintiva attraverso la quale è possibile manifestare tutto ciò che appartiene alla spontaneità emozionale. L’incapacità di rientrare all’interno di regole espressive predeterminate induce questo tipo di personalità creative a scegliere un linguaggio stilistico che consenta loro di permettere al gesto pittorico di divenire il mezzo di connessione tra l’interno e l’esterno, inteso come energia che dall’osservato raggiunge le corde vibrazionali per poi fuoriuscire di nuovo.