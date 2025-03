Sport.quotidiano.net - L’allenatore avversario Chiappella. "Sappiamo colpire nei momenti giusti»

"È un evento importantissimo per la città, il presidente, i ragazzi che hanno fatto un percorso eccezionale". Lo dice da subito Andrea. Perché per la sua piccola Giana Erminio aver raggiunto la finale di Coppa Italia è già un evento storico. Ma non una sorpresa in termini assoluti. "La squadra – dice il tecnico dei lombardi – è cresciuta, sa soffrire enei. Daremo il massimo, convinti e consapevoli". Oltre all’infortunato Ledonne, il tecnico dovrà rinunciare a Caferri e Tirelli, entrambi squalificati per un turno. "Questa finale è un traguardo per tutti noi – le parole del giovane difensore Matteo Colombara – e avere lo stadio pieno, che rispecchia l’entusiasmo della città, ci rende orgogliosi. Faremo di tutto per portarcela a casa". Grande entusiasmo e un, il Rimini, ’fuori’ girone.