Quotidiano.net - L’Air Force ucraina fa strage di soldati russi nel Kursk. “Colpita una base di Mosca”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 marzo 2025 -dinel. L'aeronauticaha rivendicato l'uccisione di una trentina di militari diin un attacco sferrato contro unadell'Armata nella regione russa di confine. Soddisfazione da parte dello Stato maggiore ucraino, che ha spiegato all'Ukrainska Pravda l'importanza del raid che ha distrutto larussa nell'area di Kondratovka, dove era concentrato il personale nemico. This handout picture taken and released by press-service of Ministry of Defence Ukraine shows a Sukhoi Su-27 plane of air tactical aviation brigade of Ukraine prior to a flight in Myrhorod region on February 11, 2022. (Photo by AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ministry of Defence of Ukraine" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Un colpo sferrato a un'infrastruttura militare apposta per ridurre la capacità didi combattere nelle regioni di Sumy e, e arrivato dopo lasfiorata proprio ieri a Sumy, quando un missile ha colpito un'area densamente popolata nel centro della città, danneggiando una palazzina di cinque piani e una scuola.